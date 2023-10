Politano: Tanta amarezza ma continuare su questa strada.

Matteo Politano è deluso a fine partita, come tutti i tifosi del Napoli. Consapevole di aver fatto una buona partita, di aver giocato alla pari contro i Galacticos, anche se il risultato finale, dice altro. Ai microfoni di Sky l’esterno azzurro, esprime il suo umore:

“Penso che dopo una bella partenza, abbiamo avuto dieci minuti di blackout. Abbiamo concesso due gol, poi nel secondo tempo abbiamo dominato la partita. Per i primi venti minuti, il Real Madrid non è mai uscito dalla sua area di rigore. C’è tanta amarezza per la partita che abbiamo fatto, però dobbiamo continuare su questa strada”

La via è quella giusta, per un Napoli che ha giocato alla pari, contro i fenomeni di Ancelotti. Si potevano sfruttare le assenze difensive, in casa spagnola, questo è l’appunto che muove lo studio di Sky. Per Politano il problema si è acuito in fase realizzativa:

“Potevamo fare sicuramente meglio, soprattutto sotto porta.

Abbiamo avuto delle, occasioni per fare meglio. Il Real Madrid comunque resta una grandissima squadra. Penso che noi oggi abbiamo giocato al loro stesso livello”

Un gran bel Napoli, anche se non è bastato. Il Real vola in testa nel girone, gli uomini di Garcia, tornano a casa a mani vuote, ma con la consapevolezza di potersela giocare, contro chiunque.

