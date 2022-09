Politano parla il Dott.Canonico: “Tre settimane di stop…”

Iniziano i primi infortuni in casa Napoli. Dopo quello di Victor Osimhen, adesso è il turno di Matteo Politano.

A Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Goal” è intervenuto il prfoessor Raffaele Canonico il responsabile dello Staff medico della SSCNapoli.

Ecco le sue parole:

“Per quanto riguarda Matteo, ha avuto questo infortunio alla caviglia ed ha sofferto parecchio dolore: dagli esami si è evidenziata una lesione ad un legamento della caviglia, di solito in questo tipo di ko viene sempre interessato.”

“L’infortunio di Politano è doloroso prevede una prognosi di 3 settimane. Poi dipende da come evolve in base alla fisioterapia. La situazione della sua caviglia però migliora giorno per giorno. Sta migliorando molto, vediamo come va da lunedì in poi»

Ricordiamo che l’infortunio di Politano, procurato durante Milan – Napoli a San Siro, non gli ha permesso di partecipare al ritiro e dunque alle gare con la Nazionale Italiana di Roberto Mancini.

Tuttavia si suppone che Matteo Politano potrà scendere di nuovo in campo per il match contro la Cremonese.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati