Politano: Non possiamo prendere gol così!

È molto deluso Matteo Politano al termine della partita contro l’ Union Berlino, come tutti i tifosi del Napoli.

Un pareggio che non compromette la qualificazione agli ottavi, ma che lascia molto amaro in bocca, per un Napoli, che davanti al proprio pubblico, non riesce più a vincere.

Ai microfoni di sky, l’esterno destro azzurro, analizza la gara, appena conclusa:

“Quello che è successo stasera è inspiegabile. Non si possono prendere gol così. Abbiamo creato tanto, loro non hanno mai tirato in porta, ma non è bastato”

Le statistiche parlano di 18 calci d’angolo, battuti dai partenopei, un dominio territoriale assoluto, ma nell’ultimo passaggio, il Napoli è mancato.

Poca concretezza e cattiveria sotto porta, per Matteo Politano, non ci sono alibi:

“Dobbiamo lavorare, per vincere le prossime due partite, del girone. Il mio momento è buono, sento la fiducia del mister, cerco di ripagarla con gol ed assist. Lavoro ogni giorno, per riuscire in questo”

Molto bene il numero 21 azzurro, che firma ancora con una rete, seppur con una netta deviazione avversaria, la sua partita.

Resta però l’amarezza e il rammarico per una vittoria mancata. Non è in discussione il passaggio del turno, ma un Napoli, non più così devastante, questo si. Contro una squadra, che è bene ricordarlo, veniva da 12 sconfitte consecutive.

