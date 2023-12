Politano: Mazzarri ha portato entusiasmo!

Così Matteo Politano, al termine del match, subito a caldo ai microfoni di DAZN. Entusiasmo anche sugli spalti, a fine partita si è tornati a cantare, insieme alla squadra, dopo i fischi dell’intervallo. Per l’esterno destro azzurro, ciò che più conta è la vittoria:

“Fondamentale era vincere in casa, l’abbiamo sudata fino alla fine, perché il Cagliari ci ha messo in difficoltà”

Gara decisa da Victor Osimhen, sia nel gol che nell’assist per Kvaratskhelia, per Politano il nigeriano è fondamentale per la squadra:

“Per noi è un giocatore importante, siamo contenti per Victor, che è tornato a segnare, soprattutto siamo contenti per la vittoria”

Un gol annullato per Politano, ai più sembrato buono, per un’altra prestazione importante, dell’ex Sassuolo:

“Io cerco di dare sempre il massimo, devo continuare così e spero di tornare ancora a fare gol”

Cosa ha portato Walter Mazzarri, rispetto alla precedente gestione?

“Il Mister ha cercato, sin dal primo giorno, di portare soprattutto entusiasmo, che era quello che un po’ ci mancava. Quando non arrivano i risultati, non è mai semplice, adesso piano piano, giorno dopo giorno stiamo recuperando. Dobbiamo continuare così”

Il Napoli crede ancora nel campionato?

“Noi abbiamo sempre ragionato partita per partita. Finché la matematica non dice che siamo fuori per lo scudetto, noi lotteremo fino alla fine, per rispetto per i nostri tifosi, soprattutto per noi stessi. Il campionato è ancora lungo, il nostro obiettivo è quello di vincere ogni partita”

Settimana prossima c’è la Roma, uno scontro diretto, che per Matteo, cresciuto nel vivaio giallorosso ha un sapore particolare:

“Sarà una partita difficilissima, uno scontro diretto, ci dobbiamo preparare al meglio. Prima però pensiamo a martedì, a superare il turno in Coppa Italia”

Si tornerà effettivamente subito in campo, nuovamente tra le mura amiche, il Napoli deve continuare a vincere, per continuare a scalare la vetta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati