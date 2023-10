Politano: Felice per la reazione!

Matteo Politano da il via alla rimonta del Napoli, dopo un primo tempo da incubo.

L’ex Sassuolo viene votato come MVP del match, ma soprattutto rilancia gli azzurri, per un pareggio che alla fine, va anche stretto.

Al termine della partita, ai microfoni di DAZN, commenta così, la sfida del Maradona:

“Siamo felici della reazione che abbiamo avuto. Secondo tempo perfetto, dopo che abbiamo regalato il primo tempo al Milan. Peccato per l’ultima azione, potevamo vincerla”

Sui piedi di Kvaratskhelia a tempo scaduto, la palla del 3 a 2, Maignan evita la beffa. Per Politano un altro gol decisivo, in questa stagione:

“Sono felice di essere tornato al gol in questo stadio. Spero di continuare così, tutti noi dobbiamo ripartire da questo secondo tempo”

Una ripresa all’altezza di un Napoli campione d’Italia, nell’intervallo, qualcosa è scattato nella testa dei giocatori. Lo sottolinea lo stesso, Politano:

“Ci siamo guardati in faccia ed abbiamo capito, che dovevamo tornare in campo e dare tutto per i nostri tifosi, stavamo facendo una brutta figura”

Un pareggio che cambia poco nella classifica partenopea, ma che può dare molto, da un punto di vista morale.

Non è il Napoli della passata stagione, ma gli azzurri restano agganciati, in qualche modo, al gruppo di testa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati