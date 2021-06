Politano escluso dalla lista dei 26 convocati per l’Europeo

Matteo Politano è fuori dalla Nazionale. Roberto Mancini, infatti, ha comunicato le ultime esclusioni dal gruppo degli Azzurri che parteciperanno all’Europeo.

Oltre all’esterno partenopeo, restano a casa anche Gianluca Mancini e Matteo Pessina. Promossi, invece, Toloi, Bernardeschi e Raspadori. La lista è definitiva. Ma c’è la possibilità di effettuare delle modifiche entro il 10 giugno, nel caso di gravi infortuni o positività al Covid.

Il Commissario Tecnico ha reso note le ultime scelte dopo il programma “Notte azzurra”, un spettacolo televisivo organizzato in prima serata dalla Figc e dalla Rai, con tutta la squadra presente in studio e la partecipazione di svariati artisti in qualità di guest stars.

