Politano: È mancata lucidità.

Politano: E’ mancata lucidità!

Così l’esterno destro del Napoli, al termine della partita, analizza le motivazioni, che hanno determinato la sconfitta casalinga, contro la Lazio.

Gli azzurri erano partiti bene contro gli uomini di Sarri, subito il gol, il Napoli ha perso le sue certezze. Matteo Politano, ai microfoni di DAZN, prova a cercare spiegazioni:

“Nel secondo tempo abbiamo perso troppi palloni, ci è mancata lucidità nel gestire certe situazioni. Abbiamo concesso quello che la Lazio aspettava, rimanere bassa per poi ripartire in contropiede. Siamo stati polli a concederegli tutto questo”

Una sconfitta che può lasciare degli strascichi sul proseguimento del campionato, per Politano non si corre questo rischio:

“Non penso, nel primo tempo abbiamo fatto un grande inizio di partita, alla prima occasione abbiamo subito gol. Sicuramente c’è da lavorare tanto, il Mister è arrivato da poco, normale che quando ci sono tanti cambiamenti ci vuole tempo”

Sugli esterni gli azzurri sono mancati, anche per Matteo la palla arrivava in ritardo, non riuscendo poi a creare la superiorità numerica. Il numero 21 concorda con questa analisi:

“Ci è mancata velocità sul giro palla, nel far arrivare più velocemente il pallone sugli esterni. Quello che siamo bravi a fare, nell’entrare dalle fasce, questo ci è mancato, nella velocità di girare palla, non cercando di forzare sempre la giocata”

Una sconfitta che può servire in ogni caso, per aumentare la concentrazione in questa stagione. Lo scudetto sul petto, deve dare questa consapevolezza:

“Assolutamente si, dobbiamo pensare partita dopo partita. Abbiamo dei giocatori nuovi che devono inserirsi, c’è tanto da lavorare, il campionato è appena iniziato. Adesso andiamo in Nazionale, poi avremo sette partite ravvicinate, là vedremo un altro Napoli”

In Nazionale Politano ritroverà Mister Spalletti, inevitabile un pensiero sul nuovo CT:

“Sicuramente il Mister dimostrerà il suo talento. Come ha dimostrato qui a Napoli, lo farà anche in Nazionale”

Una sosta che servirà per fare mente locale, la sconfitta di stasera lascia qualche perplessità, anche se è troppo presto, per emettere delle sentenze.

