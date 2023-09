Politano: Dovevamo vincere, c’è rammarico.

Politano: Dovevamo vincere, c’e rammarico.

L’ha ripresa nel finale, Matteo Politano, con un gran gol, ma non è bastato per battere il Genoa.

Nel primo tempo Napoli irriconoscibile, nella ripresa gli azzurri sono venuti fuori, nel finale. Non doveva essere in campo, alla fine, proprio Matteo trova il pareggio. Al termine della partita, rilascia queste dichiarazioni, ai microfoni di DAZN:

“Gol importante, ma non basta, dovevamo vincere c’è rammarico. Dopo un primo tempo giocato male, nel secondo abbiamo creato tanto, ma senza concretizzare. C’è da lavorare tanto, abbiamo avuto pochi giorni per preparare la partita, dovevamo portare a casa la vittoria”

C’è soddisfazione per aver ripreso una gara che sembrava persa, ma anche la consapevolezza che queste sono partite da vincere.

Politano prende in mano la squadra, ma lui non si sente protagonista:

“Di leader ce ne sono tanti, come abbiamo visto lo scorso anno. C’è da lavorare tanto, bisogna ritrovare la forza del grande gruppo, che siamo”

La difficoltà maggiore in questo campionato, sta nella grande determinazione, che mettono gli avversari ora che affrontano i campioni d’Italia. Anche Politano è consapevole di quest’ulteriore handicap:

“Tutti vogliono dare il massimo contro di noi, anche noi dobbiamo farlo, se non di più, per onorare la maglia e lo scudetto sul petto”

Poche ore di pausa e si tornerà subito in campo. La Champions è alle porte, l’esterno napoletano, vuole ripetersi anche in Europa:

“Dobbiamo fare la Champions che abbiamo fatto l’anno scorso, cercando di migliorarci sempre di più”

Ancora non si è visto il Napoli della passata stagione in queste prime battute, ma forse è il caso di pensare al Napoli di quest’anno. Il rischio che si corre è di pensare troppo al passato, non rendendosi conto, che questa è un’altro campionato.

