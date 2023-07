“Politano deve dimostrare sul campo…Danso? Mi piace molto. Soumare’? Perfetto come vice Anguissa” Paolo Del Genio sul mercato azzurro

Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il noto giornalista campano ha detto la sua su Soumaré obiettivo azzurro e sulle richieste di Politano.

“Per il match di oggi, l’unico dubbio che ho è quello relativo all’utilizzo di Meret. Anguissa e Simeone che sono arrivati prima a Dimaro partiranno dal primo minuto. Politano può esprimersi come vuole a parole ma poi deve dimostrare sul campo il suo valore. Una cosa semplice sarebbe quella di vederlo giocare come Kvara, se ne è capace, non lascia mai il campo. Politano e Lozano si sono alternati perché ottimi calciatori ma non fenomenali.

Soumaré? Calciatore molto giovane. Potrebbe portar bene perché pare stia compiendo lo stesso percorso di Anguissa. Dare un’etichetta ad un calciatore perché retrocesso non è corretto. Per quello che ricordo, è molto forte ed ha una buona tecnica individuale. Mi sembra quel tipo di profilo che ha chiesto Garcia. In modo da poter finalmente, far rifiatare Anguissa.

Il modulo oggi potrebbe variare. Spavone in primavera giocava dietro le punte. Potrebbe farlo anche oggi posizionandosi alle spalle di Simeone. Danso? Mi piace molto. Viene da una stagione molto positiva. Dare fastidio al PSG non è cosa da poco. Il Lens ha subito pochissime reti. Al momento tra tutti quelli che conosco, è il migliore”.

