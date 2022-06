Politano attende il Valencia: la richiesta del Napoli

Matteo Politano non ha vissuto la sua migliore stagione all’ombra del Vesuvio all’esordio di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra. Il giocatore italiano ha reso meno di quanto sperato e nonostante il rendimento non brillante del proprio compagno di reparto, Hirving Lozano, non si è reso indispensabile per i propri compagni.

Il suo agente ha mostrato tutto il proprio disappunto alle radio locali negli scorsi giorni, dichiarando che l’ex Inter gradirebbe trovare una nuova destinazione, perché non più intenzionato a proseguire nella propria carriera a Napoli.

Gira voce che Gennaro Gattuso, appena approdato al Valencia, suggerirebbe l’acquisto del proprio ex giocatore. I due approdarono a Napoli a poco tempo di distanza, ma pare che la richiesta di Aurelio De Laurentiis si aggira attorno ai 15/20 milioni di euro.

