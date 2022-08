Politano, a rischio Verona – Napoli…

Problema fisico per Matteo Politano il quale durante la penultima amichevole del Napoli contro il Girona, a pochi minuti dall’inizio ha accusato un risentimento al polpaccio sinistro.

I primi esami medici, nelle ore successive alla partita avevano evidenziato solo un leggero problema al polpaccio.

Tuttavia, sebbene il problema sembrava live, non si è risolto come ci si aspettava.

Come segnalato da SkySport, nella giornata di domani Politano si dovrà sottoporre ad altri accertamenti medici per comprendere meglio l’entità dell’infortunio.

Per il momento quindi non è sicura la partecipazione dell’azzurro per la prima di campionato fuori casa contro l’Hellas Verona.

Ovviamente la speranza è che gli esami diano esito positivo così da poter inaugurare al meglio il nuovo campionato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati