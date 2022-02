POGGI: “Peso enorme di Zamparini, ha cambiato il movimento calcistico a Venezia. Sfida con il Napoli? L’identità di Spalletti l’ostacolo più grande. La Salernitana ha fatto acquisti importanti, da vedere come si integreranno tutti…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo Poggi, responsabile dell’area tecnica del Venezia: “Zamparini ha avuto un peso enorme qui, ha avuto il coraggio di investire e fare la fusione con Mestre dando un cambio di marcia al movimento calcistico della nostra città. Quello del Venezia è stato un mercato mirato, come sempre succede a gennaio si cerca di riparare o integrare qualcosa che le sensazioni ci dicevano di fare. Avevamo l’obiettivo dell’attaccante che è arrivato. Ora bisogna essere anche fortunati. Venezia-Napoli? Mi auguro abbiano difficoltà anche gli azzurri. Se interpretiamo la partita in maniera giusta può andare bene, ma dovremo essere ancora più bravi per fermare il Napoli. La squadra di Spalletti ha qualità, palleggia, è organizzata e non stupisce più. C’è l’identità che riesce a dare l’allenatore, è la cosa più difficile da affrontare perché la squadra sa ciò che deve fare e lo fa bene. Scudetto Napoli? Penso ai nostri calcoli, non ci possiamo permettere di guardare altro. Abbiamo una sfortuna: dobbiamo focalizzarci solo quello che succede ogni partita. Nel girone di ritorno le squadre sotto fanno più punti rispetto al girone d’andata, tutte hanno fatto acquisti importanti, soprattutto la Salernitana. Sarà interessante vedere come si integreranno tutti questi calciatori. Ora contano i valori tecnici ma entrano in campo anche altre cose, la parte emotiva, l’esperienza. Inevitabilmente questa seconda fase sarà molto più difficile”.

