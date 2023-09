“Poco attenti e buchi davvero clamorosi” I tifosi del Napoli chiedono umiltà e concentrazione

Prima sconfitta in campionato per il Napoli, gli azzurri hanno perso per 2-1 contro la Lazio. Gara nel complesso non sufficiente della compagine di Rudi Garcia. A colpire in particolare è stata la prestazione difensiva del Napoli molto deludente, i giocatori della Lazio sono imperversati nell’area biancoceleste con frequenza e facilità. I tifosi azzurri sui social non hanno nascosto la propria delusione: “Ora si sente la mancanza di Kim!”, “Grazie De Laurentiis per non aver comprato un difensore di spessore!”,

“Non possiamo giocare con Juan Jesus titolare”, “Garcia ha fatto capire che Natan non è pronto”, “La Lazio ha bucato la difesa in ogni modo”.

Altri scrivono: “A centrocampo ho visto dei buchi clamorosi”, “Umiltà e concentrazione, non si può ripiegare in questo modo”, “Ho visto Anguissa e Lobotka molto in difficoltà, il centrocampo ha coperto davvero male”, “Sarri ha saputo imbrigliare bene il gioco del Napoli, ha dato una vera e propria lezione a Garcia”.

