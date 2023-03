Com’è risaputo il Torino di Juric lavora molto nell’alzare il suo baricentro in pressing; con un’attenzione maniacale sui duelli individuali. Insomma, un’indole decisamente aggressiva in situazione di prima costruzione avversaria. In occasione della sfida contro il Napoli, dunque, l’obiettivo è replicare sottopalla un atteggiamento tattico ormai noto. Nondimeno, sempre tremendamente efficace.

In fase di possesso, i granata sono una squadra ostica, che dipende molto dalla qualità dei suoi interpreti più talentuosi. Associandoli a automatismi che funzionano egregiamente.

La probabile formazione

L’allenatore croato utilizza generalmente il 3-4-2-1, una variante del 3-4-3, all’interno del quale i ruoli occupati dai giocatori sono meno statici di quanto potrebbero apparire sulla carta.

In effetti, tolti il centrale della difesa a 3 – Schuurs, fisicamente impattante per stazza e capacità di amministrare l’uscita del pallone dalla difesa – ed il vertice alto dell’attacco (Sanabria), gli altri si muovono in maniera assai dinamica.

L’idea di fondo resta quella di cercare costantemente la superiorità numerica in ampiezza, piuttosto che saturare la zona nevralgica, disegnando un rombo su ogni lato del campo: centrale di destra (Gravillon o Djidji) connesso al trequartista (Radonjic); con il laterale a tutta fascia – Singo – coadiuvato internamente da un centrocampista: attualmente, Linetty in vantaggio su Ricci. Sul versante opposto, il medesimo posizionamento: Buongiorno–Vlasic alto e basso; Rodriguez e Ilic esterno-interno.

Ancora in divenire, invece, le scelte per comporre il reparto offensivo. Nonostante abbia recuperato Pellegri, pare che Juric sia comunque intenzionato a dare fiducia alla coppia di trequartisti Radonjic-Vlasic, sacrificando quindi Karamoh, a supporto di Sanabria.

A prescindere da chi sarà la coppia di interni, in mediana, tutti e tre i candidati alla titolarità rientrano nella tipologia di centrocampisti tecnici e dinamici al contempo, dotati di un ampio repertorio in cui, oltre alla gestione del pallone, possono sfruttare in egual misura, strappi in conduzione palla al piede e rifiniture per i compagni.

Il ruolo nevralgico della mediana

Nella risalita dal basso, il Torino crea una struttura 4+2, in grado di determinare immediatamente vantaggi sul piano numerico e posizionale, mantenendo Schuurs-Gravillon centrali, con i braccetti che guadagnano l’ampiezza. Le due mezzali – Linetty e Ilic – completano la struttura.

Lo sviluppo dell’azione favorisce lo spostamento combinato di Rodriguez, che prende ulteriormente campo; con Ilic in avvicinamento a Buongiorno.

Con i granata che svuotano l’half space, Anguissa andrebbe in evidente inferiorità. Nel due contro uno, il camerunese dovrebbe poi prendere necessariamente una decisione: forzare l’uscita in pressione, rischiando un filtrante alle spalle. Oppure temporeggiare, difendendo lo spazio. A quel punto, tuttavia, i granata continuerebbero a palleggiare, mantenendo saldamente l’attrezzo tra i piedi.

Il movimento congiunto dei compagni, fissa le posizioni degli avversari, allungando le distanze tra i reparti. Perché Sanabria impegna la retroguardia, aggredendo forte la profondità. Vlasic tra le linee tiene impegnato Lobotka, mentre sul lato debole, bisogna in ogni caso assorbire l’inserimento di mezzala e braccetto opposti alla palla.

Una volta persa il possesso, la squadra di Juric si compatta a riformare la disposizione iniziale, muovendosi in pressione sulla base dell’avversario. Con il Napoli che produce calcio con due centrali e il regista, allora centravanti e trequartista più vicino alla palla andranno su Kim e Rrahmani; spendendo l’altro offensive player in pressione sul pivote slovacco.

Motivazione Toro

Insomma, domani pomeriggio il Torino, già comodamente attestato ai margini della zona Coppe, tenterà prepotentemente di rilanciare le proprie ambizioni in chiave europea. Oltre a dare un segnale chiaro alla Juventus. Del resto, il settimo posto occupato dai “cugini” dista veramente pochissimo, per non immaginare un clamoroso ribaltamento delle gerarchie.

