E’ iniziata questa mattina alle ore 11:00 presso il Tribunale Federale Nazionale l’udienza in merito al caso delle Plusvalenze in cui vi sono coinvolti 11 club tra cui anche il Napoli.

Il caso degli azzurri

Il punto focale della causa contro il club azzurro si incentra sull’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen.

Nello specifico il Napoli è coinvolto ” in qualità di cedente o cessionaria del diritto alle prestazioni di 5 calciatori“.

Le cifre di cui si parla ammontano a 20.1 milioni di euro di ricavi dalle cessioni, con 19.8 di plusvalenze con un esborso totale di 71.2 milioni di euro per gli acquisti complessivi.

Per l’acquisto del nigeriano, come su citato, sono stati coinvolti 5 calciatori.

Di questi cinque, sebbene l’accusa sostenga che il valore reale dei giocatori non superi il mezzo milione di euro, le cifre dichiarate sono: Orestīs Karnezīs con 4.6 milioni di plusvalenza fittizia; Ciro Palmieri per 6.9 milioni; Claudio Manzi con 3.9 milioni di euro e Luigi Liguori con 3.9 milioni di euro; per un totale di 19.3 milioni di euro di plusvalenze fittizie.

Cosa richiede l’accusa ad ADL?

Questa mattina il Procuratore Federale, Giuseppe Chiné, ha avanzato le prime richieste al presidente azzurro, Aurelio De Laurentis.

Prima di elencare le istanze avanzate agli azzurri, è necessario sottolineare che le plusvalenze in casa Napoli non hanno influito sulla possibilità di iscriversi o meno al campionato e soprattutto non hanno condotto a commettere degli illeciti.

Ad ogni modo le richieste alla FIGC sono:

11 mesi e 5 giorni di Inibizione per Aurelio De Laurentis

6 mesi e 10 giorni di Inibizione per: Valentina e Edoardo De Laurentis e Jaqueline Marie Baudit (moglie di ADL)

e e (moglie di ADL) 9 mesi e 15 giorni di Inibizione per Andrea Chiavelli

Pagamento di un’ammenda di € 392.000 per la società SSC Napoli

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati