Plusvalenze Juve, la motivazione della Corte Federale: “Illecito grave, prolungato e ripetuto”

E’ arrivato il verdetto da parte della Corte Federale d’Appello per quel che concerne la situazione plusvalenze legata alla Juventus, penalizzata di -15 punti in classifica. La società bianconera ha presentato un ricorso per revocare il danno subito nel punteggio della graduatoria di Serie A e la Corte di appello FIGC si è pronunciata in merito spiegando gli illeciti commessi dalla Vecchia Signora. Ecco la nota con le motivazioni a riguardo:

“La Juventus ha commesso un illecito grave, ripetuto e prolungato. I nuovi atti provano l’intenzionalità della Juventus. Intercettazioni inequivoche ed evidenze relative a interventi di nascondimento di documentazione o addirittura manipolatori delle fatture”.

