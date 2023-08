Più che Osimhen, Kvaratskhelia

Kvaratskhelia più che Osimhen.

Attenzione a quelli che parlano pochissimo. Sono solitamente quelli che fanno.

Sono pratici. Non hanno tempo per le chiacchiere. Non c’è ansia per il rinnovo di Osimhen, dicono i rumors da Castelvolturno. “stiamo ancora negoziando” comunque lascia più di un quesito.

10 giorni sono davvero tantissimi. Una vera e propria campagna.

A sentire gli inviati di Mediaset, il “vero” problema non è Osimhen bensì Kvaratskhelia.

Se per Victor è solo questione di soldi, milione più milioni meno, per quanto riguarda Kvara, la questione è più delicata.

Gli agenti del Georgiano, hanno già fatto sapere che occorre un adeguamento contrattuale ed un nuovo accordo.

La verità è che se per Osimhen si è mosso il mondo arabo e la questione è unicamente monetaria, per Kvaratskhelia gli interessi sono tecnici. Quelli delle squadre vere.

Kvicha interessa a mezza Europa.

La sua idea di poter cambiare aria non sarebbe legata ai soli soldi, piuttosto ai sogni continentali.

Proprio per questo, appare più problematico un futuro napoletano per Kvaratskhelia che per Osimhen.

I soldi, con un po’ di sforzo, li trovi ma i desideri devi alimentarli.

Costruirli.

I desideri del Napoli possono soddisfare Kvicha?

Lo sapremo all’ultimo minuto. Tra 10 giorni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati