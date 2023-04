Pistocchi spaventa i tifosi: “Notizia clamorosa sul Napoli…”

Nel corso della trasmissione su Twitch ‘Player Win Live’, è intervenuto il giornalista Maurizio Pistocchi dichiarando quanto segue:

“Mi è arrivata una notizia clamorosa sul Napoli da un uccellino. Sai che i calciatori non hanno ancora stabilito l’ammontare dei premi scudetto? C’è un motivo in particolare. De Laurentiis ha risposto che esiste già un premio Champions e non vuole parlare di quello Scudetto. Non so se la notizia è così fondata. Però potrebbe essere un elemento di distonia nello spogliatoio.

Futuro di Spalletti? A fine anno può succedere di tutto. Lo considero un argomento delicato. Spalletti non è più un ragazzino e vincere a Napoli sarebbe un coronamento per la carriera. Ma non è detto che poi nei prossimi anni non abbia sviluppi ulteriori. Quello che so è che c’è un forte interesse della Juventus per Giuntoli. Questo potrebbe essere un problema per il Napoli.

Inchieste Juventus? La situazione è sempre più delicata soprattutto dopo le parole di Ceferin. Quello che si legge sui giornali è realistico“.

