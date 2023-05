Pistocchi si gode il tricolore del Napoli…Mentre Zampini mostra cenni di “Demenzialità Juventina”

Il Napoli ha conquistato il terzo scudetto della sua storia. Un po’ tutte le big del calcio italiano si sono complimentate con la società azzurra, con Luciano Spalletti e con i calciatori per il grande risultato conseguito. La Juventus ha fatto eccezione. La dirigenza della Vecchia Signora è stata infatti protagonista di un messaggio sarcastico. Ecco quanto si legge:

“Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci 😄 Congratulazioni al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto!”.

Il giornalista Maurizio Pistocchi si è complimentato con il Torino per il messaggio pubblicato sul Napoli e poi ha inviato una frecciata alla Juventus chiamando in casa Lapo Elkann: “Caro Lapo Elkann, tu che hai cuore, educazione e lo stile dell’Avvocato, cosa pensi del media manager della Juve? Si può fare meglio, o no?”.

Nella discussione è intervenuto Massimo Zampini, tifoso della Juventus: “Nella realtà rovesciata degli avvelenatori ad squadram, lo stile nel fare i complimenti ai vincitori manca alla Juventus, che li ha fatti a tutti (nelle rare volte), mentre l’esempio è chi li ha fatti solo ora e MAI in 9 anni, perché vinceva sempre la più odiata. Passare oltre”.

