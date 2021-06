Pistocchi: “Ridicolo discutere la designazione di Taylor per Italia-Austria”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport Show”, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista di Mediaset: “La battaglia del Corriere dello Sport contro la designazione di un arbitro inglese per la partita dell’Italia è ridicola. Ssi mette in discussione l’integrità di un arbitro bravo come Taylor. Tra l’altro, al di là del direttore di gara, l’Italia non ha alibi, deve battere l’Austria. Inoltre, il designatore arbitrale della UEFA è un italiano, Rosetti. Personalmente sono favorevole alle interviste agli arbitri nel post-partita, in modo da spiegare le decisioni prese ed evitare ogni forma di dietrologia!”.

