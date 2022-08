Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il noto giornalista Maurizio Pistocchi per fare i complimenti al Napoli di De Laurentiis

“Bisogna fare i complimenti al Napoli, anche perché ha avuto la forza di continuare a lavorare in silenzio anche quando venivano contestati pur di non far venire fuori questa serie di colpi che ora ha messo a segno. Navas sarebbe straordinario, ma anche Ndombele fino a 2 anni fa era considerato tra i più forti d’Europa: a quelle condizioni di prestito e diritto di riscatto è un’operazione straordinaria. Ora mi sembra una squadra completa, con giocatori funzionali. Ora è indubbiamente da Scudetto, ma come lo sono anche altre squadre, questo va detto”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati