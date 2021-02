A “Radio Punto Nuovo“, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Maurizio Pistocchi, Mediaset, soffermandosi sul Napoli in vista della partita contro la Juventus.

“Napoli a Bergamo disastroso, ma la rosa è inferiore solo a quella della Juventus”

“Il Napoli che ho visto a Bergamo il primo tempo è stato disastroso, ognuno giocava per conto suo, si cercavano di risolvere le cose con giocate individuali. Il dominio dell’Atalanta è stato totale. Nel secondo tempo c’è stata una reazione nervosa oltre che un cambiamento di disposizione e c’è stata una reazione più di nervi che di gioco. Il Napoli ha perso perché è stata inferiore all’Atalanta. qualità come ha espresso ad inizio stagione. perché altrimenti diventano inutili tutti i discorsi fatti sulla validità della rosa, le assenze devono essere compensate dalla qualità di gioco. Mi ha stupito che il Napoli non ha mai preso un Albiol, manca una guida, si fanno errori individuali anche banali”.

Forse, De Laurentiis ha rotto con Ancelotti un po’ troppo in fretta

“Se fossi nei Laurentis non toccherei niente fino alla fine del campionato, intervenire in corso è sempre molto difficile e delicato. Non prenderei decisioni di pancia, ma data la massima tranquillità alla rosa ed all’allenatore. Gli alti ed i bassi ci sono: ma il Napoli sembra aver perso identità. Sicuramente quella con la Juve è una partita importantissima per il futuro del Napoli”.