Pistocchi felice: “Passo avanti verso il titolo”

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha rilasciato un post sul proprio profilo Twitter in cui commenta la vittoria del Napoli per 1-2in quel di Lecce, nella gara giocata questo pomeriggio. A seguire il suo post con le sue parole che sono le seguenti.

“Grazie a un autogol di Gallo il Napoli supera il coraggioso e qualitativo Lecce che non ha mai smesso di lottare e fa un passo avanti verso il titolo. Partita aperta, che ha visto nel 1^tempo il Napoli attento nel gestire il gol di Di Lorenzo, e più offensivo nella ripresa“, così recita il post.

