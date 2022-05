Pistocchi contro i calciatori: “Non Spalletti , ma i calciatori senza personalita’, il club intervenga”

Maurizio Pistocchi, giornalista sportivo, e’ stato intervistato alla radio ufficiale del Calcio Napoli, rilasciando alcune dichiarazioni che faranno discutere:

“Il Napoli non era dato da nessuno come accreditato per il titolo, invece ancora matematicamente sarebbe in lotta e lo è stato per tutta la stagione. Ha giocato un calcio brillante, anche se con qualche calo di tensione e su questo deve ragionare la società. Questo gruppo di calciatori ha vinto solo con Gattuso una Coppa Italia ai rigori. Ai calciatori manca una grandissima personalità e la personalità non te la dà l’allenatore, o ce l’hai o non ce l’hai. Il club, dunque, deve potenziare l’organico con calciatori di personalità”.

