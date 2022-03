PISANI: “Propositi vergognosi dei veronesi. Citiamo in giudizio il Verona, ogni napoletano offeso deve chiedere il risarcimento danni”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Angelo Pisani, avvocato: “In quello striscione hanno sbagliato le coordinate, ma nessuna coordinata sarebbe stata giusta per i propositi vergognosi dei veronesi. Citiamo in giudizio il Verona e una volta individuati i responsabili dello striscione e dei cori razzisti utilizziamo la responsabilità oggettiva (è arrivata una punizione) per ottenere il risarcimento danni ad ogni napoletano che si sente offeso. Io napoletano sono colpito e disturbato da questi attacchi razzisti, è un principio serio per cui gente ha perso la vita, quindi si può chiedere un risarcimento per danno. Il Verona è oggettivamente responsabile per quanto fatto dai propri tifosi. Se la società non è stata in grado di limitare o identificare chi ha fatto queste cose, ne risponde proprio il Verona in quanto ‘proprietario di casa’. Sarà simbolico, provocatorio e super legale, mi sto già attivando per questo procedimento. Giochiamo sul campo della legalità”

