Pisacane: “Napoli punti alla Champions; e su Insigne a C’è Posta Per Te…”

Ancora vivo il sogno Champions per il Napoli e in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne per parlarne: “Le parole di Gravina? Perché volete farmi squalificare (ride ndr). Credo che l’errore sia stato fatto all’epoca di Juventus-Napoli. Hanno capito i loro errori e il Napoli ha fatto da cavia. Credo che il Sassuolo abbia un grande grande allenatore. De Zerbi è bravo e preparato e spero che capisca che è pronto per fare il salto. Roberto è uno strano, per allenare deve avere a pieno i suoi concetti. Non si butta nella prima big che lo chiama, lui è contento di allenare in una piccola e di portare avanti il suo progetto tecnico”.

La fortuna di avere Gattuso

“È un allenatore veramente molto bravo. Poco pratico? Una volta Max Allegri disse “volete vincere o il bel gioco?”. Credo che il pragmatismo di un allenatore sia importante, ma quando vedo il Sassuolo mi diverto. Vorrei vederlo in un top club e vedere fargli fare quel gioco con top players. Poi non credo sia il caso di parlare di altri allenatori, sarebbe come alimentare polemiche che in questo momento non fanno bene. Finché avremo la fortuna, e lo ripeto, finché avremo la fortuna di avere un uomo come Gattuso sulla panchina, godiamocelo!”.

Le critiche per “C’è Posta Per Te”

“Le polemiche per la presenza di Insigne a “C’è Posta Per Te”? È una cosa registrata tempo e tempo fa. Credo sia molto bella. L’ho accompagnato e mi ero già precedentemente emozionato, poi sono tornato ad emozionarmi quando l’ho rivista. In quel caso lì c’è da dire grazie alla famiglia che ha permesso a Lorenzo di aiutarlo. Penso vada vista solo in questo modo. Ci ha abituato a questo tipo di rincorse e diagonali Lorenzo. Sapete come è fatto, non si risparmia mai”.

“Insigne torna spesso quest’anno? Quando può aiuta la squadra sempre e comunque. Quest’anno il suo modo di giocare è questo. Senza Champions taglio al monte ingaggi? Questo non lo so, dovreste chiederlo a chi si occupa nel Napoli di queste cose. Vincere aiuta a vincere. Se vinci provi a stare lì fino a fine stagione. Deve essere l’ambizione del Napoli, purtroppo ci sono stati troppi infortuni e troppe assenze di giocatori fondamentali e hanno fatto sì che nel Napoli non ci fosse quella forza che serviva per fare un filotto di vittorie ”.

Classe ’92, napoletano. Metto nero su bianco fatti e pensieri.