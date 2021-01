Pisacane (ag. Insigne): “Napoli vivo; Scudetto? Perché no…”

Dopo una larga vittoria allo stadio Diego Armando Maradona per 6 a 0 contro la Fiorentina di Cesare Prandelli, a Radio Marte c’è Vincenzo Pisacane. L’ospite di Raffaele Auriemma è il manager di Lorenzo Insigne. Pisacane ha parlato ad ampio raggio della partita di ieri e del campionato del Napoli.

Ti consigliamo questo – Napoli, al di là del modulo, a determinare sono i giocatori

Per Pisacane un Napoli diverso con i rientri

Un pensiero sulle opinioni contrastanti dei tifosi: “Troppo spesso si va all’eccesso, se vinci sei da scudetto, se la perdi come contro lo Spezia sei fallito. Il Napoli ha una squadra forte ed ha tutti gli effettivi per sfondare. Ci sono calciatori importanti ritornati che sono mancati, come Koulibaly e Mertens. Assenze che prima pesavano tanto. Adesso anche con Zielinski la squadra è diversa. Quest’anno è un campionato diverso, non c’è più la Juve a comandare”.

Sul pranzo della squadra dei giorni scorsi invece: “Gattuso li ha visti scarichi mentalmente. Purtroppo questa è una città particolare, il tifoso o è 1 o 90. Quindi il mister ha pensato bene di fare un allenamento in meno ma di farli riposare mentalmente; a Napoli è tutto agli estremi, una piazza che chiede tanto. Lotta scudetto? Perché Gattuso non dovrebbe pensarci? È indiscutibilmente un grande allenatore con tutti i mezzi a disposizione; tanti team lo possono fare e non capisco perché non i partenopei”.

Ti consigliamo questo – Insigne carico dopo Napoli-Fiorentina: “Mercoledì come oggi!”

“Insigne è molto severo con se stesso, il Napoli la sua squadra del cuore”

Delle riflessioni poi, sul suo assistito: “Lorenzo è molto emotivo e severo con se stesso, spesso eccede. Secondo me ci sono giornate no, dove uno non riesce a fare quello che vuole fare. Ad esempio in Inter-Juventus di ieri Ronaldo non è stato il solito Ronaldo. Il professionista comprende che può capitare un errore. È bene pensare che Lorenzo voglia solo portare la squadra il più in alto possibile, suoi goal o no, poco importa; è un ragazzo altruista che pensa in primis al bene del team. Come obiettivi è molto importante tornare in zona Champions, io mi auguro che riescano”.

“Delle sciocchezze sentite dire in radio tra Lozano e Insigne non ne parliamo. Insigne è forte, ieri ho visto un Petagna che non sta facendo rimpiangere Osimehn. Si è molto orientati a pensare a questa stagione. Quando si parla di contratti questi ultimi possono influire e deconcentrare il giocatore dai suoi obiettivi principali”.

Ti consigliamo questo – Esaltarsi dopo le critiche: Insigne, Petagna e Demme

Segui anche PerSempreCalcio.it