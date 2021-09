Piove sul bagnato: troppi dubbi sul rientro di Ospina, si pensa a Mirante

Si fa sempre più ingarbugliata la situazione portieri in casa Napoli. E questa volta c’entra davvero poco l’alternanza tra i a pali, che aveva caratterizzato la gestione tecnica di Rino Gattuso.

L’infortunio di Meret lo terrà fermo ai box per almeno un mese. Anche se lo staff sanitario non esclude l’ipotesi estrema di poter comunque mandare in campo l’Airone azzurro con una infiltrazione. Del resto, la frattura alle vertebre è superficiale.

Il problema, adesso, è Ospina, volato oltreoceano per rispondere alla chiamata della sua nazionale, impegnata nelle qualificazioni mondiali. Tiene banco, infatti, il risentimento che ha accusato nel finale del match contro la Bolivia: il colombiano è uscito dal campo vistosamente zoppicante.

E’ tutta questione di aerei

Dunque, oltre a dover monitorare gli eventuali sviluppi che potrebbero insorgere circa l’integrità fisica di Ospina, il Napoli dovrà risolvere un’altra grana. Ben più complessa. Ovvero, tentare di far rientrare il portiere, giusto in tempo per scendere in campo contro la Juventus.

Ospina sarà impegnato giovedì 9 contro il Cile e finirà di giocare quando in Italia saranno le 3 del mattino di venerdì: solamente una quarantina di ore prima della sfida alla Vecchia Signora. Il volo prenotato la federazione colombiana gli consentirebbe di rientrare sabato sera. Cioè, quando Napoli-Juve è cominciata da un pezzo.

La società partenopea, quindi, starebbe cercando di approntare un volo charter, capace di coinvolgere una decina di giocatori impegnati giovedì, che devono tornare per tempo nei rispettivi club europei. Ovviamente, contatti convulsi con la Colombia sono in corso d’opera per organizzare un volo da Barranquilla.

Nelle prossime quarantotto ore se ne saprà sicuramente qualcosa in più circa la fattibilità di questo piano di volo assai ardimentoso.

Norme anti-Covid, Europa e svincolati

Nel frattempo, all’ombra del Vesuvio fanno i debiti scongiuri. Perchè in tempo di pandemia, tutti questi spostamenti potrebbero essere viatico di contagio. A quel punto, scatterebbe la quarantena e addio portiere.

A proposito di norme anti-Covid, il Napoli si è rivolto a Uefa e Figc perché Ospina possa poi entrare nel Regno Unito, in vista della partita contro il Leicester, in programma il 15 settembre.

Questo perché, provenendo da una “zona rossa”, le regole inglesi impongono che si possa accedere nel Paese solo dopo 10 giorni di quarantena. Il che equivarrebbe, di fatto, a estromettere il colombiano dall’esordio in Europa League.

Ecco perché in queste ore frenetiche, De Laurentiis e Giuntoli stanno riflettendo sulla ipotesi di prendere lo svincolato Antonio Mirante, che si sta allenando regolarmente a Sorrento, nella sua città d’origune, e si sarebbe anche offerto agli azzurri.

Ma bisogna superare il veto della proprietà, restia a mettere in bilancio un altro ingaggio, utile a tamponare una momento transitorio della stagione.

