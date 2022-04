Piotr Zielinsky: Un fuoriclasse con la “sindrome” della discontinuita’

Piotr Zielinsky, trequartista del Napoli e della Nazionale Polacca, e’ al centro di un interrogativo che aleggia intorno al calciatore, Fuoriclasse, oppure meteora? Il suo rendimento, negli ultimi periodi, sembra essersi “tarato” verso il basso, e questo mette in forte dubbio anche la sua presenza oggi contro la Roma di Mourinho

Premettendo che sul calciatore si e’ sempre detto che sia in possesso di una classe superiore alla media, che sa giocare con entrambi i piedi, e salta l’uomo con grande facilta’, e con il pallone ha un rapporto straordinario sia nel palleggio che nello smistare assist ai propri compagni.

Ma, come sottolineato in precedenza, e sembrato meno partecipe alla manovra della squadra, oltreche’ il suo essere avulso dalla partita’ stessa, rendendo cosi’ “monco“, di un calciatore fondamentale ,un reparto nevralgico come il centrocampo.

I numeri mostrano il momento no del calciatore Polacco, di fatto Zielinsky non segna da ben 15 gare, anche se va segnalato che nel 2020 furono 17 le gare senza reti, ma anche il suo “assenteismo ingiustificato” dalla fase di gioco del Napoli mostra palesemente lo stato attuale del trequartista.

Se si dovesse esprimere un giudizio sullo stato attuale del ragazzo, da capire se sia fisico oppure mentale, lo si potrebbe definire “la sindrome di Piotr“. Un calciatore in possesso di una classe cristallina, ma inevasa per la troppa discontinuita‘ nelle gare svolte fino ad oggi.

Il Napoli, come lo stesso Spalletti, crede molto nelle potenzialita’ del ragazzo, e le tante presenze con un rendimento al di sotto delle sue possibilita’ , lo dimostra. Ma ora serve essere pronti, visto che la corsa scudetto e’ al Rush finale!

Si spera che il polacco possa essere determinante in positivo per questo momento importante per la sqaudra, ma e’ anche chiaro che serve personalita’ e carattere per raggiungere l’obiettivo tanto ambito, per tanto, e mi rifaccio alla frase del mister dopo la gara persa contro il Milan, “ti aspetto alle 19 al Maradona, se non te la senti…”

Ora tocca al Polacco dimostrare che puo’ essere lui la vera “fonte di di classe” che fa’ la differenza, oppure tocchera’ ai tifosi azzurri dover ammettere, che non era una stella che brillava al Maradona ma. ahi me’, solo una meteora.

