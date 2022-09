Piotr Zielinsky, Rinnovo a ribasso, oppure…

Piotr Zielinski è uno dei giocatori del Napoli che ha meglio iniziato l’attuale stagione. Il polacco nel centrocampo a tre con Anguissa e Lobotka si trova a meraviglia. In campionato e in Champions League è stato autore di prestazioni davvero molto buone.

Il giocatore è nella sua piena maturità calcistica e non è un caso che suscita l’interesse di alcuni importanti club europei che starebbero seguendo l’evoluzione della sua avventura in azzurro.

Il polacco ha il contratto in scadenza nel 2024, il club azzurro per evitare situazioni pericolose dovrebbe cercare di trovare l’accordo nel corso dell’attuale stagione. Attualmente guadagna 4 milioni all’anno, una cifra che il Napoli difficilmente gli potrebbe garantire anche in caso di prolungamento fino al 2026.

L’idea del club partenopeo è quella di proporre un’offerta di 3 milioni annui. Una proposta al ribasso in linea con il taglio del monte ingaggi voluto da De Laurentiis.

