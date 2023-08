Piotr Zielinski, Un piede in Arabia e l’altro…sul Vesuvio ma le cifre fanno “vacillare”

Piotr Zielinski potrebbe traferirsi in Arabia Saudita. I sauditi hanno rilanciato, l’offerta sale a 30 milioni e il Napoli è soddisfatto: la palla passa al polacco, che però deve sempre fare i conti con l’ultimatum posto da De Laurentiis. Non solo, per Zielinski c’è una tentazione in più: gli arabi gli offrono un triennale da 1 milione al mese. Il Corriere dello Sport scrive:

“Però niente è per sempre, gli arabi lo stanno urlando a modo loro, e forse adesso sta per succedere davvero, perché ci sono istanti in cui è vietato dire no: i venti milioni che l’Al Ahli ha offerto sino all’altro ieri si sono moltiplicati, e adesso che la proposta s’è fatta seriamente indecente, trenta milioni di euro, prendere o lasciare, Aurelio De Laurentiis ha abbandonato le proprie certezze ed ha girato la palla a Zielinski di piatto”.

“A Zielinski l’Al Ahli ha ribadito di essere pronto a riconoscergli 36 milioni di euro per il prossimo triennio, facendone un uomo straordinariamente ricco. A lui, comunque, ne basterebbero di meno, i 4,8 che sono sul contratto in scadenza 2024 con il Napoli; poi un rinnovo con cifre ridimensionate: sta così bene a Varcaturo che non ha intenzione di andarsene”.

“Perché l’umore, in certi casi, si inabissa, persino dinnanzi alla possibilità di mettersi a posto per chissà quante generazioni, quelle che sarebbero garantite dai trentasei milioni di stipendio fino al 2026. Un milione di euro al mese”.

