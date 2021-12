Pioli: “Sconfitta immeritata. Il gol di Kessie era regolare!”

Dopo la sconfitta contro il Napoli, l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

– “Non siamo stanchi e lo abbiamo dimostrato stasera. Dal punto di vista di intensità e aggressività abbiamo fatto una delle partite migliori del campionato. La squadra mi è piaciuta in tutto e per tutto ma ci è mancata la giocata giusta. Un mio rimpianto è stato prendere quel gol lì dove le posizioni potevano essere diverse. Non meritavamo di perdere questa partita. Abbiamo speso tanto perché giochiamo tante partite e rischiato poco contro un avversario molto forte. Ci voleva qualcosina in più in alcune zone del campo per poter essere più pericolosi.”

– “Sul gol di Kessie fuorigioco valutato influente, è d’accordo?”

– “Io lo so che alla fine diranno che il regolamento è giusto, ma un giocatore a terra che non fa niente per intervenire come fa a disturbare l’azione.”

– “Potendola rigiocare avrebbe messo Ibra e Giroud dall’inizio?”

– “Giroud non era pronto per giocare 90 minuti e la squadra è stata bene comunque nel primo tempo. Ho fatto i cambi quando l’ho ritenuto opportuno.”

– “È un rammarico non aver sfruttato a pieno i due attaccanti?”

– “Secondo me l’abbiamo fatto bene, ma non puoi fare sempre lanci perché altrimenti diventi prevedibile. Credo che la squadra sia stata elastica dal punto di vista tattico, capendo che le caratteristiche andavano sfruttate diversamente. Siamo mancati un po’ di qualità negli ultimi metri.”

– “Ha dei dati rispetto a questo periodo per quanto riguarda il rendimento?”

– “I dati nostri sono molto vicini sia nelle vittorie che nelle sconfitte. Vanno prese in considerazione accelerazione e decelerazione. La squadra non ha demeritato perché è stata energica.”

