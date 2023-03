Pioli (Milan) “spavaldo” dopo il sorteggio Champions: “Io tra prima e dopo preferisco sempre essere felice dopo”

A Nyon sorteggiati quarti di finale e semifinali di Champions League. Sarà derby italiano fra Milan e Napoli, per l’Inter invece c’è il Benfica. Le italiane tutte nella stessa parte del tabellone: dunque possibile altro derby (italiano o di Milano) in semifinale mentre sarà impossibile avere una finale tutta italiana. Dall’ambiente azzurro, hanno quasi festeggiato per questo sorteggio: “Io tra prima e dopo preferisco sempre essere felice dopo”, ha detto lapidario il tecnico rossonero.

Il Milan di Stefano Pioli è atteso dalla sfida della Dacia Arena contro l’Udinese in Serie A, ma il tecnico rossonero è chiamato a commentare anche il sorteggio dei quarti di finale di Champions League:

“Contro il Napoli saranno due belle sfide, è vero che stanno facendo meglio di noi in campionato ma la Champions è la Champions e il Milan è il Milan. Sfida affascinante, saremo lì con ambizione. Giocheremo contro il Napoli per passare il turno. Se ho sentito Spalletti? Non credo (ride, ndr). L’ho sempre ritenuto un grandissimo allenatore, saranno sfide importanti. Adesso dobbiamo rimetterci dentro con la testa nel campionato. La gara di domani (contro l’Udinese, ndr) è molto importante. Un percorso in Champions? Si può puntare ad andare avanti, ma dobbiamo pensare al Napoli prima. Avremo tempo di pensare alla Champions, vogliamo andare fino in fondo. Abbiamo fatto tante esperienze che ci hanno permesso di capire a che livello possiamo giocare. Adesso è troppo importante fare bene nelle tre di campionato. La squadra sta bene”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati