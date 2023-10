Pioli: “Contro il Napoli, l’occasione giusta”

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia del big match del Maradona.

Momento delicato per i rossoneri, dopo le due sconfitte consecutive, tra campionato e Champions. Per Stefano Pioli c’è la partita giusta per ripartire:

“Penso che nello sport e nella vita, non puoi pensare a quello che hai fatto fino a ieri, o a quello che faremo a Maggio o l’anno prossimo. Bisogna vivere il presente, la prossima partita è la più importante. In questa settimana le partite non sono andate come volevamo, abbiamo commesso degli errori, pagati a caro prezzo. Domani è l’occasione per dimostrare di essere una squadra migliore”

In passato ci sono state delle polemiche tra Pioli e Garcia, per il tecnico milanista, acqua passata:

“Ho detto non dobbiamo pensare a ieri. Garcia è un ottimo allenatore, ha avuto delle difficoltà iniziali, come è normale che sia, ma ora è sulla strada giusta. Gli manca Osimhen, ma anche l’anno scorso senza l’attaccante nigeriano hanno fatto ottimi risultati, perdendo solo contro di noi”

Ci sarà Kvaratskhelia però, attenzionato in particolar modo da Pioli:

“Un giocatore da tenere in grande considerazione. Nell’uno contro uno può farti molto male”

Cosa cambia tra il Napoli di Spalletti e quello di Garcia?

“In fase difensiva non è cambiato più di tanto. Con la palla prediligono il possesso e comandare il gioco, difficile vedere delle differenze con la passata stagione. Forse Raspadori può raccordare di più il gioco, Simeone è più bravo a dare profondità”

Molte critiche per il tecnico rossonero, dopo la batosta di Parigi. Per alcuni è stato presuntuoso, per Pioli non è così:

“io sono convinto di quello che faccio. Se lo sono io, divento credibile agli occhi dei miei giocatori. Non credo di essere presuntuoso, ma non devo convincere tutti. Io penso a mettere in campo la miglior squadra possibile, con le migliori idee possibili, per poter vincere la prossima partita”

Si gioca molto il Milan in questa sfida, ma anche il Napoli, se vuole rientrare nella corsa scudetto, non può permettersi di sbagliare.

