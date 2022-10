Pino Taglialatela: “Napoli in fiducia assoluta”

Pino Taglialatela, presidente dell’Ischia Calcio ed ex portiere del Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro.

“Roma-Napoli è sempre stata una bella partita, con tanti campioni. Sarà lo stesso anche domenica: non è facile fermare questo Napoli, ha tante soluzioni ed è in fiducia assoluta. Complimenti alla società che ha avuto il coraggio e la bravura di cedere grandi giocatori e di affidarsi a tanti giovani: tutti gli acquisti si sono rivelati ottimi, lo scorso anno il gruppo si era forse appiattito dopo le mancate vittorie, gli attuali calciatori invece hanno dato linfa vitale e stanno disputando un campionato di altissimo livello. Mourinho è bravo in questi match, sa motivare i suoi, proverà a limitare la forza di un Napoli che attualmente ha entusiasmo, forza e coscienza dei propri mezzi per fare male. Credo che alla fine in attacco giochi Osimhen, visto che sarà una gara molto fisica. Meret? Dopo l’errore non vedrà l’ora di scendere in campo per riscattarsi. A me capitava così perchè, sia chiaro, tutti i portieri commettono almeno un paio di errori a stagione. Non mi piace questo eccessivo clamore nei suoi confronti, in genere quando si vince, anche dopo errori, non si parla più di certi sbagli. Alex, che tecnicamente è un ottimo portiere, uno dei migliori in Italia, è sempre troppo sotto pressione, ma ha dimostrato di avere le spalle larghe”.

