Pino Taglialatela: “Meret, per me, piu’ forte di Donnarumma”

Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli, è intervenuto a Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un Calcio alla Radio”, e su Alex Meret si e cosi espresso:

“Ai miei tempi studiavo tantissimo, anche se reperire le immagini dei rigoristi una volta era molto complesso, avevo un quaderno ricco di appunti, statistiche, percentuali. Donnarumma? Ieri è stato un fenomeno, lui è fortissimo. Il turn over ai portieri fa male. Meret? Zoff si è espresso, insieme a Castellini, ed è un gran portiere, andava solo spronato. Finalmente è titolare ed ha margini di miglioramento, bisogna lasciarlo crescere tranquillamente. Lo giudicano male quando prende gol, quando fa una parata lo esaltano troppo: bisogna trovare equilibrio, tecnicamente è più forte di Donnarumma. Napoli di quest’anno? È forte da anni, ma è sempre mancata qualcosa. L’anno scorso si avevano tutte le caratteristiche per poter lottare fino alla fine. Quest’anno è stata fatta una rivoluzione importante ed ha stupito. La società ha il merito del lavoro straordinario svolto, è una squadra che ha grosse prospettive. Io ci credo sempre, in primis da tifoso, poi perché viste anche le altre squadre, il Napoli ha una continuità che gli permette di provare”

