Pino Taglialatela: “Giù’ le mani da Meret, E’ un fenomeno!”

Pino Taglialatela ex portiere azzurro, e’ intervenuto quest’oggi a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Queste le sue dichiarazioni:

“Giù le mani da Meret! Nel calcio sbagliano tutti, dal portiere al centravanti. Ci sono situazioni che vanno messe sempre in preventivo, fortunatamente la partita è stata vinta, il Napoli ha reagito benissimo, è forte, gare del genere le puoi anche perdere. Ho fatto questo mestiere e quando sbagliamo, noi portieri veniamo sempre indicati come colpevoli, bisogna prendere tutto con filosofia: Meret è un fenomeno, mi dà veramente fastidio che sui social lo abbiano massacrato. Un errore tecnico può capitare, Alex è un essere umano: sul gol del Bologna avrebbe dovuto fare un mezzo passo in più a sinistra e chiudere il tiro con il corpo, forse ha fatto più di un pensiero durante la traiettoria della palla e lì è caduto in errore.

Bisogna capire che più il portiere è tranquillo, maggiore è il suo rendimento: Alex è il nostro portiere e va sostenuto. Ricordo anni fa, dopo una gara contro il Padova, ero demoralizzato ma negli spogliatoi vennero i tifosi azzurri a farmi coraggio. Mi caricarono talmente tanto che la partita seguente parai un rigore. Meret stia tranquillo, è un fenomeno e i tifosi gli stiano sempre accanto.

Il Napoli quest’anno è veramente forte, ha una mentalità vincente e sbarazzina, sono orgogliosissimo di questi ragazzi che sudano ogni giorno la maglia azzurra”.

