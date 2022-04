Lo Monaco: “Osimhen giocatore in formazione , non campione”

L’ ex dirigente del Catania, Pietro Lo Monaco, intervistato dalla Radio Ufficiale del Calcio Napoli, ha rilasciato queste dichiarazioni su Osimhen e sul Napoli:

“Dispiace, il Napoli non ha sfruttato le tante occasioni per staccare le milanesi. Questo denota una mancanza di carattere per poter vincere, al di là dei tanti episodi che si possono portare come scusante. E’ innegabile che a questa squadra manca un qualcosa a livello caratteriale.

Obiettivo Champions centrato? Il discorso dell’obiettivo, come panacea della negatività, per la mancata possibilità di lottare al primo posso non lo condivido. Il Napoli ha mollato proprio nel momento decisivo, poi è innegabile che l’annata di Spalletti sia importante. Nella negatività così come ti prendi gli elogi in tante cose, se non ce l’hai fatta, c’è anche una partecipazione del tecnico. I giocatori non giocano da soli.

Osimhen? E’ un giocatore in formazione, non è un campione conclamato. Ha delle lacune, pensare che un attaccante così si prenda la squadra sulle spalle non lo condivido. Un solo giocatore non fa vincere una squadra, non stiamo parlando di un campione”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI

SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati