Pietro Lo Monaco: “Mertens Andra’ Sicuramente Via da Napoli”

Pietro Lo Monaco è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

“Se le notizie sono quelle, Mertens andrà sicuramente via dal Napoli, dispiace perché in più di una occasione il giocatore ha dimostrato la volontà di restare, la società gli chiede di rivedere il contratto anche legittimamente, pur essendo il giocatore valido e determinante per il Napoli nonostante i 35 anni. Ma la posizione del belga mi sembra chiara, evidentemente si ritiene ancora in grado di garantire un rendimento di grande livello ed è giusto anche che si consideri tale.

Il fatto è che tutta la gestione di De Laurentiis è costellata da una politica competitiva sì, ma mai orientata a lottare per vincere lo scudetto. Penso al Napoli di Sarri: bastava inserire due, tre elementi abituati a vincere e forse si sarebbe parlato di una progettazione differente. Da sempre il Napoli mira ad arrivare alla zona Champions, valorizzare giocatori buoni. Se la strada è questa, accadrà anche ora, tuttavia non so se Koulibaly puoi sostituirlo facilmente.

“De la Cruz del River centrocampista fantastico, Perrone del Velez il nuovo Redondo”

De la Cruz? Giocatore importante, ne parlo da due anni, leggevo un commentatore che si sorprendeva di come non fosse ancora arrivato in Italia. Ha 25 anni, è un ’97, in Argentina ha fatto grandi cose. Segnatevi questo nome, invece, per il centrocampo: si tratta di Maximo Perrone, centrocampista del Velez. Sarà il futuro regista della nazionale argentina, assomiglia a Redondo, è un mancino, giocatore di prospettiva importante.

In Italia predichiamo bene e razzoliamo male, in altri posti del mondo i 20enni giocano! Nel Nord Europa le giovanili hanno due anni sotto età, i primavera hanno 16 anni, fa parte della nostra politica federativa che dovrebbe “obbligare” i club a far giocare più i nostri ragazzi”.

RESTA SEMPRE AGGREIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL

Instagram PSN: https ://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati