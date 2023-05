Pietro Lo Monaco fa il punto sul mercato azzurro e dice la sua su futuro di Kim…e Frattesi

Pietro Lo Monaco ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Forza Napoli Sempre.

“Cristiano Giuntoli alla Juventus? Ci può stare. A Napoli ha vinto e, dopo otto anni, ci si può separare in maniera serena per tentare strade alternative. Cessioni eccellenti a luglio? Il Napoli tratterrà i migliori e puntellerà la difesa. Rimarranno quasi tutti, ne sono convinto” ha affermato il noto dirigente sportivo.

Lo Monaco ha poi aggiunto: “Kim? Lui è l’unico che va via, secondo me. Scalvini per sostituirlo? Grande prospettiva per il futuro. Osimhen via per 130 milioni? Non credo. Hojlund sostituto adeguato? Buon giocatore, giovane, ma non è Osimhen”.

“Con Zielinski in scadenza, Frattesi sarebbe un buon sostituto? Come caratteristich,e non c’entra nulla: Piotr è un centrocampista offensivo che si inserisce, mentre Frattesi è un interno di centrocampo, di quelli che lavorano, un giocatore di peso. Mi piace, però non è Zielinski”.

