Pierpaolo Marino: “Ci sono molte voci, ma sono solo…”

Pierpaolo Marino, direttore generale dell’ Udinese, al canale tv della squadra friulana, fa il punto su alcune notizie di mercato apparse sui giornali, riguardo Gerard Deulofeu:

“Ci sono allarmismi, a dire il vero ingiustificati perché al momento l’Udinese potrebbe andare tranquillamente in ritiro, avendo una rosa completa. Ci sono numerose voci sui nostri giocatori, ma sono al momento solo voci.

Deulofeu e Molina – continua – sono giocatori importanti e, se dovessero arrivare la proposta giusta, se ne parlerà. In merito a Udogie storicamente difficilmente l’Udinese ha venduto giocatori importanti dopo un solo anno: non ha raggiunto ancora i valori per cui è giusto venderlo, rischieremmo di venderlo sottocosto. Con un altro anno qui, accresceremo ancor di più il suo valore. Per quanto mi riguarda sono felicissimo, Udine è casa mia e ci vorrei restare per sempre: sono qui da 20 anni. Sono felice e grato alla famiglia Pozzo per questa lunga militanza con l’Udinese. L’anno prossimo farò l’11esimo campionato di Serie A con l’Udinese: ringrazio tutta la famiglia Pozzo, sono felice nel restare nel contesto della tifoseria friulana che mi ha dimostrato sempre affetto e stima”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapol

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati