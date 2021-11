Petrazzuolo: “Spalletti ha ammesso di aver fatto troppo tardi le sostituzioni”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonio Petrazzuolo, direttore di Napoli Magazine, soffermandosi su Spalletti e la partita contro il Verona.

“Spalletti poco lucido contro il Verona? Ha fatto autocritica”

“Ammettendo di aver effettuato troppo tardi alcune sostituzioni. Ounas e Mertens meritavano sicuramente qualche minuto in più, considerando che i titolari non erano nella loro migliore serata. La fase difensiva non mi ha convinto, Rrahmani ha pagato l’assenza di Koulibaly, nonostante Juan Jesus abbia giocato una buona partita. Koulibaly è il calciatore più importante del Napoli, mi preoccupa molto la sua assenza a gennaio a causa della Coppa d’Africa. Anguissa e Osimhen, a differenza di Kalidou, hanno alternative di alto livello. L’indisponibilità di Ghoulam? Niente di preoccupante, ha avuto un problema di gastroenterite. La gara è stata condizionata dall’arbitro Ayroldi, eccessivamente permissivo verso il gioco molto fisico degli scaligeri”.

