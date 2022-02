PETRAZZUOLO: “Insigne, può essere la volta buona al Camp Nou! Il Napoli affronta il Barcellona con la testa leggera. Elmas e Mario Rui in difficoltà con l’Inter, Spalletti avrebbe dovuto cambiare qualcosa in più”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonio Petrazzuolo, direttore di Napoli Magazine: “Arrivano notizie che convergono sulla titolarità di Ghoulam. Fin quando non lo vediamo in campo aspettiamo. C’è un provino per Osimhen, anche se stando a quanto vissuto dalla rifinitura di ieri, l’idea sembra quella di partire con Mertens prima punta. Insigne non ha ancora segnato al Camp Nou, potrebbe essere la volta buona. Ieri ho potuto seguire l’allenamento, Insigne prendeva in giro i compagni, Koulibaly carico, Ospina definito ‘El Patron’. Mi è sembrato un gruppo con la testa leggera, quella giusta per affrontare questo tipo di impegni. Ho visto Elmas in difficoltà contro l’Inter, nel ruolo di vice Politano non si esprime al meglio. Lì andava fatto un ragionamento diverso. Chiaro non si voglia rinunciare a Zielinski e Insigne, però Elmas non è stato all’altezza in quel ruolo. È opportuno ragionare sugli uomini della rosa, che ci sono. Il gol di Dzeko ha cambiato la tendenza del match e andava fatto qualche cambio in più. L’avrà capito anche Spalletti. Non metto l’allenatore sul banco degli imputati, si tratta di scelte da fare a gara in corso. Siamo osservatori, notiamo la prestazione non al top del professore Mario Rui. Toglierlo però non significa bocciarlo. Vanno capiti gli avversari di fronte. Tutti possono sbagliare, anche Spalletti. Non è l’essere perfetto. Contro il Barcellona non mi aspetto un Napoli come il Real di Ancelotti, significherebbe soffrire. Appena avrà l’occasione sfrutterà i varchi e si giocherà le carte giuste. Dipenderà anche dall’avversario che è diverso. Non credo a chi dice sia più scarso del passato. Vedo il pubblico delle grandi occasioni, stadio pieno. Saranno galvanizzati e proveranno a fare una super partita”.

