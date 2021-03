In diretta a “Punto Nuovo Sport Show“, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Antonio Petrazzuolo, direttore di NapoliMagazine.com, soffermandosi sull’utilizzo di Ghoulam.

Petrazzuolo: “Ghoulam ha bisogno di giocare. Non riesco a capire perché sia stato tenuto fuori ”

“Ghoulam doveva giocare? Sì lo abbiamo detto. Il nostro compito è quello di raccontare quanto vediamo e percepiamo. Sono contento della prestazione che ha fatto Ghoulam. Ghoulam ci disse che stava bene e che aveva bisogno di 4-5 partite per recuperare. Mi auguro che non venga fatto il discorso che debba rifiatare. Questo è il mio parere, ma credo che con il Sassuolo venga rispolverato Mario Rui. Abbiamo visto come il Napoli sia migliorato con la presenza di Ghoulam. Quando cerchi giocate ripetute, gli avversari sanno come bloccarti, quando il pericolo invece arriva da più parti hai tante opzioni“.

Come si affronta il Sassuolo?

“Mazzari diceva che ogni partita è una finale e così deve ragionare il Napoli. Resta solo il campionato che vede ancora i giochi aperti. Spero che ora non facciano troppi esperimenti. Con un Mertens in più questa squadra può dire tanto. Il belga non è al top ma gli è bastata una mezz’ora per fare la differenza. Senza terminale offensivo, puoi costruire tanto, ma poi fai fatica”.

Champions League?

“Credo che l’idea del Napoli sia stata quella di dire: ok siamo fuori da tutto, possiamo giocarci il quarto posto e dobbiamo riuscirci. Per farlo, credo che il Napoli debba puntare sulle giocate di Zielinski, d’Insigne, che Bakayoko non sbagli. Anche lo stesso Mario Rui deve essere motivato nel vedere che Ghoulam è un fuoriclasse. Anche io concordo con Umberto quando vuole spiegazioni dalla società sul recupero di Ghoulam. La domanda è: gliela vogliamo dare questa continuità?! Credo che qualche tentativo sia fatto. Io quando sento che Ghoulam il 22 gennaio mi dice che sta bene, lo mando in campo. Lui è un top e lo si è visto. Lo stesso Insigne non più costretto a fare tutta la fascia. Mi fanno ridere coloro che mettono in discussione la fase difensiva di Ghoulam. Voglio fare i complimenti a Di Lorenzo, perché da Marzo gioca sempre. Io Hysaj a sinistra non l’ho mai capito. Fortunatamente arrivano notizie sui recuperi di giocatori come Manolas”.