PETRAZZUOLO: “Ghoulam accantonato? Scelta tecnica di Spalletti. Lozano e Anguissa ci saranno, contro il Milan un cambio rispetto alla Lazio…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonio Petrazzuolo, direttore di Napoli Magazine: “Ghoulam accantonato? Una spiegazione l’ha data Spalletti alla vigilia di Napoli-Barcellona dicendo che il giocatore ha dato le risposte che si aspettava ma lui ha deciso di puntare sempre su Mario Rui. Lui ammette che il giocatore sta bene, con queste dichiarazioni fa capire che è una scelta tecnica. Di fronte a quelle parole c’è poco da dire, il nostro cruccio era che potesse avere dei problemi fisici che quindi sono superati. Il tecnico in alcuni casi preferisce Juan Jesus, seppur bloccato a sinistra. Sono scelte che commenteremo a fine stagione. Ad oggi, il 4 marzo, guardando la classifica non si può dire nulla a Spalletti. Bisogna essere pragmatici. Lozano è arruolabile, così come Anguissa. Non so per quanti minuti, non so se dall’inizio o a gara in corso. Probabile a gara in corso entrambi. Dai rumors che mi arrivano, rispetto alla Lazio l’unico cambio dovrebbe essere Lobotka. Tuanzebe? Continua a fare terapie. Non è stato un colpo ‘fortunato’. Problemi fisici evidenti”.

