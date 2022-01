PETRAZZUOLO: “Contento per Ghoulam, se lo meritava. È un leader dello spogliatoio e anche lui è felice adesso!”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonio Petrazzuolo, direttore di Napoli Magazine: “Sono contento per Ghoulam, se lo meritava. È un ragazzo perbene, un leader dello spogliatoio. Chiaro non abbia ancora il passo migliore, ma è già un grande step in avanti. È molto contento di aver ritrovato il campo e l’ha fatto più che dignitosamente. Anche quando nel primo tempo ha commesso un errore ma ha recuperato in scivolata, che significa che può farlo. Ci sono tanti nomi sulla fascia sinistra però di conferme vere e proprie non ne ho mai avute. Il Napoli non ha bisogno in questo momento di preoccuparsi di quel ruolo. Per il mercato è arrivato il deposito del contratto di Tuanzebe che sostituisce Manolas, Insigne fa parte ancora della rosa. Contro la Juve ha fatto vedere di esserci, anche se una piccola tirata di orecchie gli va fatta perché c’era Ghoulam libero 3-4 volte e poteva servirlo per andare sul fondo (ride, ndr). Stanotte ho fatto le 3 per rivedere tutti gli episodi: va detto che il tocco di mano di Mertens è viziato da una trattenuta di Morata, il gol della Juve nasce da un fallo di Bernardeschi. Ma tutto sommato Sozza ha arbitrato bene”.

