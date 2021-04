Petrazzuolo: “Bisogna capire il progetto del Napoli con o senza Gattuso”

In diretta a “Radio Punto Nuovo” nel corso di Punto Nuovo Sport Show, trasmissione con Umberto Chiariello è intervenuto Antonio Petrazzuolo, direttore Napolimagazine, soffermandosi sul progetto del Napoli.

“Bisogna capire il progetto del Napoli con o senza Gattuso”

“Gattuso? Come calciatore mi piaceva la sua grinta, per quanto riguarda l’allenatore è in fase di rodaggio, non lo vedo ancora completo. Può e deve ancora migliorare, quando giochi per lo scudetto devi limitare al massimo l’errore. Qualche suo errore durante l’anno c’è stato e qualche punto in più il Napoli lo poteva avere. Lobotka? Mi fido di Hamsik, anche perché quando parla non sbaglia. Lui insieme a Lavezzi sono sempre rimasti legati a Napoli e non hanno mai infangato il nome del Napoli. Elmas? E’ un giocatore molto forte, ma non ricopre quasi mai il suo ruolo originale. Bisogna capire il progetto del Napoli con o senza Gattuso. La voglia di dare un’altra chance a Gattuso ci sarebbe secondo me, ma non è una strada percorribile”.

“Quagliarella-Gattuso? In campo se ne dicono di ogni, ma finisce lì, magari quelle cose non le pensano nemmeno”.

