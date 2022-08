Petagna-Monza, è fatta: Dettagli e cifre

Il Monza non si ferma sul mercato. Il club brianzolo ha chiuso l’operazione Andrea Petagna.

L’attaccante classe 1995 ex Spal si trasferirà dal Napoli al Monza in prestito oneroso a 2,5 milioni di euro, con un obbligo riscatto fissato a 10 milioni, oltre a 1,5 di bonus, per un totale di 14 euro di milioni. A riportarlo sul proprio sito è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.

L’auspicio è che la cessione di Andrea Petagna al club brianzolo possa definitivamente sbloccare l’approdo del Cholito Simeone in maglia azzurra. L’anno scorso l’argentino ha segnato 17 gol.

