Il Napoli sta vivendo un’estate particolare tra cessioni illustri e trattative che il club porta avanti con difficoltà. Tra gli affari più complessi di questa sessione di mercato quella che dovrebbe portare Petagna al Monza e Simeone al Napoli.

La doppia operazione si è definitivamente sbloccata: Andrea Petagna va al Monza e Giovanni Simeone è pronto a vestirsi dell’azzurro del Napoli.

Sky Sport dà l’ultim’ora: è stato raggiunto un accordo verbale tra il club partenopeo e l’Hellas Verona per il centravanti argentino e questo ha permesso alla coppia De Laurentiis-Giuntoli di dare il via libera definitivo ai brianzoli per l’ex SPAL.

