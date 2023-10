Garcia, Meluso e Micheli, prima sedotti e poi “bidonati”. Napoli derisa da tutti! Grazie Aurelio De Laurentiis!

Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli Campione d’ Italia, e’ riuscito, in tre mesi, a cancellare la storia! Un campionato dominato in lungo ed in largo, spettacolo di calcio, che questa squadra ha regalato in Italia ed Europa, disintegrandone stabilita’e certezze, oltre che modalità di gestione societaria, scellerata e patriarcale, senza colmmare il vuoto lasciato dagli addii del tecnico Spalletti e del DS, Giuntoli.

Garcia, Meluso e Micheli, erano loro gli eletti, ma incapaci di operare, perche’ “pupazzi” mossi ad arte dal produttore cinematografico, ed ora completamente dati in pasto all’ opinione pubblica, come colpevoli di un qualcosa diretto esclusivamente da lui!

Una squadra che vince il titolo a mani basse l’anno prima, si ritrova con un allenatore, Rudi Garcia, che definito da tutti , la settima, forse ottava scelta, mai entrato in sintonia con squadra e citta’, con un Presidente che lo definisce errore averlo ingaggiato.

Un Ds, Mauro Meluso, preso di fretta, vista la figura mancante nei quadri dirigenziali, che non si sa quali siano le sue vere menzioni, visto che a tutt’oggi non ha alcuna considerazione da parte dal Patron.

Infine uno scouting, Maurizio Micheli, che si definiva fino a poche ore fa un grande scopritori di talenti, e che adesso rischia di essere licenziato.

Senza dimenticare una campagna acquisti, che allucinante, quanto povera! Kim e Lozano, non solo sostituiti non adeguatamente, ma con ruoli determinanti scarni di ricambi, riferimento al centrocampo, e la carenza lasciata sulla fascia destra dal messicano, mai colmata da un calciatore di ruolo

Insomma, come si puo’ parlare di vincere la Champions League, se abbiamo una Societa’ a conduzione familiare, dove, oltre ad aver combinato una vera e propria Torre di Babele, con il suo comportamento scellerato, non ha rispettato chi lo ha accompagnato e creduto in lui…cioè I TIFOSI NAPOLETANI!

Lo scorso anno, una vera e propria apoteosi, accompagna in pompa magna il Presidente, alla conquista di un titolo atteso 33 anni, li ADL non aveva sbagliato nulla! E Napoli gli ha tributato il giusto merito con amore e affetto.

Ma la sua arroganza patriarcale, in soli 120 gg, lo ha riportato nel limbo, trascinandosi passione, amore, gioia, di un popolo intero tradito per 30 denari, quelli che sarebbero dovuti servire per continuare un sogno, ma spariti senza un perché!

Oggi siamo le comiche d’ Italia, grazie a questa pseudo gestione societaria, che ha fatto grande il bilancio della SSC Napoli, ma non certamente la Societa’, che da quest vicenda ne esce non solo con le ossa rotte, coscente probabilmente, che i Masanielli non hanno mai portato nulla di veramente costruttivo.

Ma ora resta da capire…Come puo’ un tecnico recuperare una stima, probabilmente mai avuta, di un calciatore se viene sfiduciato dal suo Presidente e messo in pubblica Piazza definendolo “Un errore” il suo ingaggio come tecnico azzurro?

Come puo’ un Direttore Sportivo, operare senza avere ne operativita, ne fiducia da parte del proprio Presidente, visto che si e’ luoi stesso vestito di tale immagine, screditandone la proferssionalita’ del DS?

Come si puo’, uno schouting, definito da tutti il migliore sulla piazza fino ad oggi, essere messo in discussione senza un valido motivo?..(Anche scouting Adl!)

Tutte domande inevase, ma con un unico Massimo Comune Denominatore, colui che ha creato e distrutto la favola piu’ bella attesa 33 anni, credendo di poter far tutto da solo ( Vedi i contratti di Zielo, Osi, Kvara, Politano, Rui, intromissioni di procuratori su scelte tecniche, mai zittiti, stesso per i calciatori con comportyamenti irriguardosi verso il tecnico, e tutto il resto!) ed alla fine ha perso pure il credito scudetto, per la sua ossessionante boriosita arrogante! il sig Aurelio De Laurentiis

E davvero assurdo commentare tutto questo, l’unica cosa che resta da dire e sperare che il tutto sia solo un brutto sogno, ed una volta svegli svegli, rivedremo risplendere i colori azzurri, ritrovando una societa’ VERA!, Con dirigenti di Calcio, e calciatori che si ricordino del credito scudetto finito anche per loro! Quindi se si gioca bene con il Real Madrid, non e giustificabile la figuraccia contro i viola!

Mi auguro , e chiudo, che questo scempio, creato dal Padre Padrone, abbia fine al piu’ presto, non tanto per la salvaguardia della Societa’ Sportiva Calcio Napoli, quanto per il Rispetto verso i veri padroni del Napoli..MI RIFERISCO AI TIFOSI, coloro i quali, assistono inermi e preoccupati, a questo teatrino riluttante creato dal produttore cinematografico, che consente di deriderci e parlare, anche a chi oggi, neanche in terza serie dovrebbe partecipare.

Ora tocca a te, caro Adl, fare un bagno di umiltà’, e contornarti di veri dirigenti, e goderti, possibilmente in silenzio, il Napoli che torna in campionato!

